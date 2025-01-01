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Концерт-саундтрек по к/ф «Брат» и «Брат 2»
Киноафиша Концерт-саундтрек по к/ф «Брат» и «Брат 2»

Концерт-саундтрек по к/ф «Брат» и «Брат 2»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: хиты из фильмов «Брат» и «Брат 2»

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! В этом спектакле зрители смогут насладиться легендарными хитами из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» в живом исполнении рок-группы и оркестра. Это уникальное событие подарит вам возможность вновь пережить атмосферу 90-х, когда эти фильмы стали настоящими иконами.

Звуки эпохи

В программе — композиции от таких культовых групп, как «Наутилус», «Сплин» и «Смысловые галлюцинации». Эти исполнители определили музыкальный ландшафт своего времени и стали символами целого поколения. В новых аранжировках их хиты зазвучат по-новому, сохраняя при этом дух оригинала.

Что вас ждет?

Спектакль обещает не только яркие музыкальные номера, но и уникальную сценографию, которая перенесет зрителей в мир, где музыка и кино сливаются воедино. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех поклонников русского рока и кинематографа.

Приходите и погрузитесь в мир музыки, любви и дружбы, который подарили нам «Брат» и «Брат 2»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 21 сентября
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
18:00 от 1300 ₽

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