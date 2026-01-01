Концерт-саундтрек по фильмам «Брат» и «Брат 2» в Уфе

В Башкирской Государственной Филармонии имени Ахметова пройдет уникальный концерт-саундтрек, который порадует всех поклонников легендарных фильмов «Брат» и «Брат 2». На сцене звучат культовые хиты рок-групп в оригинальном звучании и новых аранжировках.

В программе концерта

Зрителей ожидают исполнения знаменитых композиций от таких групп, как «Наутилус», «Сплин» и «Смысловые галлюцинации». Эти произведения не просто классика российской рок-музыки — они напоминания о целой эпохе и ее настроении. Каждый из этих треков знаком миллионам и вызывает ностальгические воспоминания.

Почему стоит посетить?

Концерт привлечет не только фанатов указанных фильмов, но и всех любителей живой музыки. Рок-группа в сопровождении оркестра подарит зрителям неповторимые эмоции и новые трактовки известных мелодий. Это шанс насладиться любимыми хитами в совершенно новом свете.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, объединяющего кинематограф и живую музыку!