Спектакль Концерт Сарасате

Концерт-спектакль в Театре «Парнас»

В Театре «Парнас» пройдет уникальный концерт-спектакль с участием известных артистов Эдуарда Гиршова, Марины Мельниковой и Татьяны Чижовкиной из творческого объединения «Антракт» (Санкт-Петербург). Это событие обещает стать интересным как для любителей поэзии, так и для поклонников театральных экспериментов.

Программа вечера

Первое отделение включает в себя моноспектакль Эдуарда Гиршова, который основан на песнях и автобиографической прозе Александра Вертинского. В этом формате Эдуард раскрывает один из ярких эпизодов из жизни Вертинского, исполняя множество ролей и акцентируя внимание зрителей на его размышлениях о творчестве и театре. Спектакль будет выполнен с минимумом реквизита и декораций, а музыкальное сопровождение создадут гитара и фонограмма.

Во втором отделении артисты представят песни, стихи и театральные зарисовки, которые будут интересны как в вокально-инструментальном, так и в сценическом исполнении. Эдуард, Марина и Татьяна познакомят зрителей с интерпретациями известных и новых произведений таких авторов, как Булат Окуджава, Юрий Визбор, Арсений Галич, Владимир Высоцкий, Юрий Ким и Константин Симонов. Также в программе композиции современных авторов, таких как Евгений Пальцев и Марина Лучко.

Жанровые особенности спектакля

Спектакль представляет собой переплетение мелодекламации, поэтической или актёрской песни с элементами театральной постановки. Это делает его интересным для зрителей, ценящих музыкально-поэтические формы.

Об участниках

Эдуард Гиршов, Марина Мельникова и Татьяна Чижовкина являются лауреатами 7-го Международного театрального фестиваля имени Андрея Толубеева и членами жюри различных фестивалей и конкурсов. Эдуард Гиршов – победитель Всероссийского конкурса песни «Наших песен удивительная жизнь» в номинации исполнитель-солист.

