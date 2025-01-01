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Концерт с поклоном
Киноафиша Концерт с поклоном

Спектакль Концерт с поклоном

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт в память об Алле Баяновой в Камерном театре «Площадка на Грибоедова»

«Романс, песня, цыганские таборные, изысканные и откровенные, веселые и печальные... Но всегда исполненные с высочайшим профессионализмом, с теплом, с душой, с любовью. И все это - Алла Баянова». Так ярко и так до боли недолго сияла она на Российской сцене.

Алла Баянова, певица, которая всю жизнь мечтала спеть для русского зрителя, оставила незабываемый след в сердцах слушателей. За ее верность песне, за любовь к Родине и удивительную любовь к жизни - низкий ей поклон.

О концерте

Концерт «С поклоном» расскажет о жизни и творчестве Аллы Баяновой. В программе прозвучат любимые музыкальные произведения из ее репертуара, которые позволят зрителям заново окунуться в атмосферу ее исполнения.

Исполнители

Концерт исполнит Заслуженная артистка России Марина Уланова, а за роялем выступит Инна Андреева. Их таланты и преданность музыке сделают этот вечер особенным и незабываемым.

Не пропустите!

Приходите на концерт и окунитесь в мир музыки, который подарила нам великая Алла Баянова. Это уникальная возможность услышать произведения, которые стали частью нашей культурной наследия.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 1000 ₽

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