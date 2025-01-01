Концерт с песочной анимацией. В пещере горного короля или Пер Гюнт

Магия "Пера Гюнта": Концерт с песочной анимацией

В уникальной атмосфере концерта зрители смогут погрузиться в загадочный лес и встретиться с таинственной Женщиной в зелёном. Здесь, в пещере Горного Короля, зарождаются необыкновенные мечтания и начинаются многочисленные приключения.

Драматическая история странствий Пера Гюнта завершается возвращением в родные края. В любви и преданности стойкой Сольвейг он находит утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Так совершается настоящее чудо, надежда на которое никогда не покидает человека.

История создания

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена была впервые поставлена в Норвегии в 1867 году. Вскоре сюжет Пера Гюнта оказался неразрывно связан с гениальной музыкой Эдварда Грига, специально написанной к пьесе по просьбе автора в 1875 году. Восемь музыкальных композиций этого симфонического произведения составляют две сюиты, которые пользуются огромной популярностью и исполняются в концертных залах по всему миру.

Музыкальные и визуальные впечатления

В этом концерте музыкальный ряд будет дополнен картинами песочной анимации. Чудесные музыканты и мастерство художника создадут волшебную гармонию, которая, как в сказке, оживит знакомые образы.

Исполнители

Лидия Миллер (песочная анимация)

Анастасия Сидельникова (орган), лауреат международных конкурсов

Фортепианный дуэт Duo Élan : Мария Ковалевская и Наталья Максимова

Не упустите уникальную возможность стать частью этого волшебного события!