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Концерт с песочной анимацией. В пещере горного короля или Пер Гюнт
Киноафиша Концерт с песочной анимацией. В пещере горного короля или Пер Гюнт

Концерт с песочной анимацией. В пещере горного короля или Пер Гюнт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия "Пера Гюнта": Концерт с песочной анимацией

В уникальной атмосфере концерта зрители смогут погрузиться в загадочный лес и встретиться с таинственной Женщиной в зелёном. Здесь, в пещере Горного Короля, зарождаются необыкновенные мечтания и начинаются многочисленные приключения.

Драматическая история странствий Пера Гюнта завершается возвращением в родные края. В любви и преданности стойкой Сольвейг он находит утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Так совершается настоящее чудо, надежда на которое никогда не покидает человека.

История создания

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена была впервые поставлена в Норвегии в 1867 году. Вскоре сюжет Пера Гюнта оказался неразрывно связан с гениальной музыкой Эдварда Грига, специально написанной к пьесе по просьбе автора в 1875 году. Восемь музыкальных композиций этого симфонического произведения составляют две сюиты, которые пользуются огромной популярностью и исполняются в концертных залах по всему миру.

Музыкальные и визуальные впечатления

В этом концерте музыкальный ряд будет дополнен картинами песочной анимации. Чудесные музыканты и мастерство художника создадут волшебную гармонию, которая, как в сказке, оживит знакомые образы.

Исполнители

  • Лидия Миллер (песочная анимация)
  • Анастасия Сидельникова (орган), лауреат международных конкурсов
  • Фортепианный дуэт Duo Élan: Мария Ковалевская и Наталья Максимова

Не упустите уникальную возможность стать частью этого волшебного события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
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