Концерт с песочной анимацией. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица
О концерте/спектакле

Балетный концерт с музыкой Чайковского в соборе

Трудно представить себе более значимую фигуру в русской музыкальной культуре, чем Пётр Ильич Чайковский. Его вклад в классическую музыку неоценим, особенно когда речь заходит о русском балете, занявшем лидирующую позицию на мировой арене и ставшем визитной карточкой русского классического искусства.

Три гениальных произведения

В мире существуют три великолепных балета Чайковского, которые известны и любимы зрителями повсеместно: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Эти произведения доступны в разных редакциях и постановках — от классических до авангардных. Интерес к ним не угасает на протяжении десятилетий, что свидетельствует о их вечной актуальности.

Уникальное исполнение

На предстоящем концерте гениальная музыка Чайковского прозвучит в необычном формате — в исполнении исторического органа и саксофонов. Образы любимых балетов предстанут перед зрителями в красочной песочной анимации, создавая уникальную атмосферу и незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое перенесёт вас в мир великих произведений русского балета в совершенно новом свете!

4 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

