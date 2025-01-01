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Концерт с песочной анимацией. Романтика Шопена
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт с песочной анимацией. Романтика Шопена

Концерт с песочной анимацией. Романтика Шопена

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер музыки и живописи: Концерт с песочным шоу

Что может быть прекраснее вечера, проведённого на концерте, где музыка и живопись соединяются в единой гармонии? Приглашаем вас на уникальное представление, в котором легкие танцовщицы Эдгара Дега закружатся в танце песочного шоу под звуки блестящей музыки Фредерика Шопена.

Музыкальный романтизм Шопена

Фредерик Шопен — выдающийся представитель музыкального романтизма, оказавший огромное влияние на мировую культуру. В программе концерта вы услышите разнообразные музыкальные формы, которые продемонстрируют неподражаемое новаторство композитора. Шопен был не только мастером фортепианной музыки, но и создателем произведений, которые вызывают восторг у знатоков и ценителей.

Как писал один из журналистов варшавской газеты в 1818 году: Это — настоящий гений музыки, с величайшей лёгкостью и исключительным вкусом исполняющий самые трудные фортепианные пьесы и сочиняющий танцы и вариации, которые вызывают восторг у знатоков и ценителей.

Исполнители и атмосфера вечера

На сцене вас ждут талантливые исполнители: Анна Иванова, которая представит песочную анимацию, и Евгений Баженов, виртуозно исполняющий фортепианные произведения Шопена.

Этот необыкновенный вечер окутает вас теплом, подарит яркие эмоции и создаст атмосферу неожиданного праздника. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:30 от 2800 ₽

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