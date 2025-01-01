Меню
Концерт с песочной анимацией. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
6+
О концерте/спектакле

Магия волшебного мира Гарри Поттера в Петрикирхе

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Мечтать о жизни в необыкновенной школе, общаться с животными и иметь преданных друзей, с которыми не страшны любые сложности. Эти мысли не покидают нас и в зрелом возрасте, что подтверждает огромная любовь к вселенной Гарри Поттера.

Мы приглашаем вас на уникальный концерт, где знакомые герои и таинственные коридоры Хогвартса оживут в чудесных картинах из песка. Вас ждет удивительное представление, в которое будут включены не только визуальные эффекты, но и музыка, написанная к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике.

Музыка и магия

На концерте прозвучат произведения великолепных композиторов, создававших музыку для экранных адаптаций саги. Музыка станет сердцем мероприятия, погружая зрителей в атмосферу волшебства.

Интересные факты

  • Сага о Гарри Поттере была написана британской писательницей Дж. К. Роулинг и стала одной из самых успешных серий книг в истории.
  • Действие происходит в школе магии Хогвартс, которая известна своими уникальными факультетами и магическими существами.
  • Концерты, подобные этому, собирают аудиторию всех возрастов, от детей до взрослых, показывая, что дух волшебства объединяет поколение.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира! Приходите на концерт и позвольте себе окунуться в магическую атмосферу, полную загадок и приключений.

Октябрь
19 октября воскресенье
17:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

