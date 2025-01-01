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Концерт с песочной анимацией. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
Киноафиша Концерт с песочной анимацией. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Концерт с песочной анимацией. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство музыки и песка: Концерт по мотивам Гарри Поттера в Петрикирхе

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учеба в необыкновенной школе, общение с животными и верные друзья, с которыми любые преграды становятся преодолимыми. Все это удалось одному современному мальчику, имя которого известно не только юным читателям саги о Гарри Поттере, но и их родителям.

Мы приглашаем вас на уникальный концерт, где оживут знакомые герои, таинственные коридоры и башни лучшей школы волшебства. В этом волшебном путешествии вы увидите чудесные картины из песка, а также услышите музыку, написанную к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике.

Исполнители

  • Лидия Миллер — песочная анимация
  • Бельканто Трио:
    • Анастасия Устьянцева — скрипка
    • Сергей Николин — виолончель
    • Мария Ковалевская — фортепиано

Программа

В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Джон Уильямс
  • Патрик Дойл
  • Николас Хупер
  • Alexandre Desplat

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу магии и музыки! Приходите с друзьями и семьей — это событие запомнится вам надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1000 ₽

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