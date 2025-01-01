Концерт с песочной анимацией. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учеба в необыкновенной школе, общение с животными и верные друзья, с которыми любые преграды становятся преодолимыми. Все это удалось одному современному мальчику, имя которого известно не только юным читателям саги о Гарри Поттере, но и их родителям.
Мы приглашаем вас на уникальный концерт, где оживут знакомые герои, таинственные коридоры и башни лучшей школы волшебства. В этом волшебном путешествии вы увидите чудесные картины из песка, а также услышите музыку, написанную к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике.
В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу магии и музыки! Приходите с друзьями и семьей — это событие запомнится вам надолго!