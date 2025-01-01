Концерт с песочной анимацией. Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Волшебство музыки и песка: Концерт по мотивам Гарри Поттера в Петрикирхе

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учеба в необыкновенной школе, общение с животными и верные друзья, с которыми любые преграды становятся преодолимыми. Все это удалось одному современному мальчику, имя которого известно не только юным читателям саги о Гарри Поттере, но и их родителям.

Мы приглашаем вас на уникальный концерт, где оживут знакомые герои, таинственные коридоры и башни лучшей школы волшебства. В этом волшебном путешествии вы увидите чудесные картины из песка, а также услышите музыку, написанную к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике.

Исполнители

Лидия Миллер — песочная анимация

— песочная анимация Бельканто Трио : Анастасия Устьянцева — скрипка Сергей Николин — виолончель Мария Ковалевская — фортепиано

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Программа

В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

Джон Уильямс

Патрик Дойл

Николас Хупер

Alexandre Desplat

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу магии и музыки! Приходите с друзьями и семьей — это событие запомнится вам надолго!