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Концерт с мультимедийной инсталляцией. Вселенная Ханса Циммера. Universe
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт с мультимедийной инсталляцией. Вселенная Ханса Циммера. Universe

Концерт с мультимедийной инсталляцией. Вселенная Ханса Циммера. Universe

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка без границ: Концерт Ханса Циммера в соборе

«Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить, каково это - создавать новые звуки», - сказал в одном из интервью Ханс Флориан Циммер, один из самых знаменитых композиторов кино и индустрии компьютерных игр.

Циммер, автор более 150 саундтреков, не имеет формального музыкального образования, но музыка с детства стала его верным другом. Интуитивный дар композитора позволил ему еще 20 лет назад осознать, что будущее современной музыки заключается в соединении классических инструментов и электроники. Этот путь привел к оглушительному успеху, всемирной славе и признанию, которые выразились в многочисленных призах и уважении коллег-музыкантов.

Созвездие талантов

Ханс Циммер активно сотрудничает с другими музыкантами, образуя своеобразное созвездие талантов. В его музыкальной вселенной работают одаренные и увлеченные профессионалы, что позволяет создавать уникальные и запоминающиеся произведения.

Легендарные композиции в новом свете

Сегодня у зрителей будет возможность услышать уже ставшие легендарными композиции из культовых кинолент в новом исполнении. Музыка прозвучит в стенах собора на органе, рояле и дудуке, придавая ей праздничное и величественное звучание.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события, которое объединяет классику и современность, создавая незабываемую атмосферу волшебства и вдохновения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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