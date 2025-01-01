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Концерт с мультимедийной инсталляцией. Саундтрек-шоу: Гарри Поттер, Амели, Властелин колец, Холодное сердце
Киноафиша Концерт с мультимедийной инсталляцией. Саундтрек-шоу: Гарри Поттер, Амели, Властелин колец, Холодное сердце

Концерт с мультимедийной инсталляцией. Саундтрек-шоу: Гарри Поттер, Амели, Властелин колец, Холодное сердце

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: Путешествие в мир звуковых шедевров

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который стал неотъемлемой частью нашего восприятия кино. Музыка в фильмах передаёт эмоции и атмосферу, которые сложно выразить словами. Она является тем невидимым, но ощутимым элементом, который оживляет каждый кадр.

Значение музыки в кино

Трудно представить себе шедевры кинематографа без музыкального сопровождения. Если лишить видеоряд его мелодий, результат может показаться обеднённым. Тем не менее, музыка, созданная для кино, имеет свою самостоятельную ценность и может быть воспринята вне экранного контекста.

Легендарные композиции

На нашем концерте вы услышите широко известные произведения, которые стали настоящими классиками. Композиторы, создавшие эти музыкальные шедевры, вложили в них свой талант и страсть, что делает каждую ноту по-настоящему уникальной. Эти мелодии не только напоминают о великолепных фильмах, но и дарят слушателям прекрасное настроение.

Атмосфера и эмоции

Окунитесь в романтичную атмосферу вечера, почувствуйте, как музыка наполняет зал, заряжая позитивом и вдохновением. Этот концерт — отличный способ насладиться великолепными мелодиями и вспомнить любимые моменты из кино.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждём вас на концерте, который подарит незабываемые эмоции и наслаждение искусством.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1000 ₽

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