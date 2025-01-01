Концерт с экскурсией: Поэзия Ирины Паркер в Новеллах Владимира Преснякова-старшего

Музыкально-поэтический проект «Ленинградский диалог»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-поэтический проект, который объединяет академическую музыку Владимира Преснякова-старшего и лирику Ирины Паркер. Это событие — своего рода перекличка двух страстных голосов, влюбленных в «Петра творенье» — Санкт-Петербург с его великолепной архитектурой и зелеными парками.

Лирика и музыка

В произведениях Владимира Преснякова можно найти все основные элементы русского мелоса: сердечность, широту мелодики и тонкое понимание красоты жизни. Поэтические альбомы Ирины Паркер такие как «На берегах Невы», «Осень в Царском Селе» и «Зимний Ленинград» идеально гармонируют с академической музыкой маэстро, придавая романтическим миниатюрам новые яркие оттенки.

Программа концерта

В программе прозвучит музыка Владимира Преснякова-старшего: фортепианные «Ноктюрны» и «Новеллы» из последних альбомов, а также сочинения для кларнета и саксофона из альбома «Опус № 55 от отца и друга». Не пропустите прекрасные романтические лирические произведения о Петербурге, которые представлены в поэтическом сборнике Ирины Паркер «Ленинградский диалог».

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

Увлекательная экскурсия по Александро-Невской Лавре — одному из самых старинных монастырей Петербурга, начнётся в 17:30. Вы сможете посетить территорию монастыря и центральный Свято-Троицкий Собор. Гид расскажет о значении Лавры в жизни города, о чтимых святых и чудотворных иконах, а также о её настоятелях и подвижниках.

Исполнители

Ирина Паркер — поэтическое слово

Александр Кузнецов — поэтическое слово

Екатерина Кузнецова — кларнет

Лейла Гамидова — фортепиано

Квартет саксофонов Игоря Кузнецова: Дмитрий Тришин — сопрано саксофон Игорь Кузнецов — альт саксофон Елена Мушинская — тенор саксофон Николай Годына — баритон саксофон



Информация для зрителей

Продолжительность концерта с экскурсией составит 2 часа 30 минут: экскурсия начнётся в 17:30, а концерт — в 19:00. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.