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Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»
Киноафиша Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»

Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»

6+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки и экскурсия в Александро-Невской Лавре

Приглашаем петербуржцев и гостей города на незабываемый концерт и экскурсию по Александро-Невской Лавре — одному из старейших монастырей Петербурга и месте хранения мощей святого князя Александра Невского.

Увлекательная экскурсия

Экскурсия включает посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого Собора и других храмов, а также монастырского кладбища. Опытный гид расскажет о значении Лавры в жизни города, её чтимых святых, чудотворных иконах, а также о подвижниках и настоятелях монастыря.

Музыкальная часть программы

Сразу после экскурсии вас ждет музыкальная часть программы в новом уютном и комфортабельном зале ДПЦ «Святодуховский». На концерте прозвучат мелодические шедевры Чайковского, проникновенная лирика Рахманинова и колористическое письмо Римского-Корсакова.

Программа включает лучшие произведения русской музыкальной истории, а также европейские шедевры оперного искусства: арию Каварадосси из «Тоски», дуэты из «Травиаты» и «Богемы», и многое другое!

Дополнительная информация

  • Сбор гостей: в концертном зале ДПЦ «Святодуховский».
  • Продолжительность: 2 часа 30 минут.
  • Рекомендации: мероприятие подходит для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальном историческом месте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
14:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
14:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
14:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
14:30 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
14:30 от 1700 ₽

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