Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»

Приглашаем петербуржцев и гостей города на незабываемый концерт и экскурсию по Александро-Невской Лавре — одному из старейших монастырей Петербурга и месте хранения мощей святого князя Александра Невского.
Экскурсия включает посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого Собора и других храмов, а также монастырского кладбища. Опытный гид расскажет о значении Лавры в жизни города, её чтимых святых, чудотворных иконах, а также о подвижниках и настоятелях монастыря.
Сразу после экскурсии вас ждет музыкальная часть программы в новом уютном и комфортабельном зале ДПЦ «Святодуховский». На концерте прозвучат мелодические шедевры Чайковского, проникновенная лирика Рахманинова и колористическое письмо Римского-Корсакова.
Программа включает лучшие произведения русской музыкальной истории, а также европейские шедевры оперного искусства: арию Каварадосси из «Тоски», дуэты из «Травиаты» и «Богемы», и многое другое!
Дополнительная информация
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальном историческом месте!