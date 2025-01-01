Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»

Концерт классической музыки и экскурсия в Александро-Невской Лавре

Приглашаем петербуржцев и гостей города на незабываемый концерт и экскурсию по Александро-Невской Лавре — одному из старейших монастырей Петербурга и месте хранения мощей святого князя Александра Невского.

Увлекательная экскурсия

Экскурсия включает посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого Собора и других храмов, а также монастырского кладбища. Опытный гид расскажет о значении Лавры в жизни города, её чтимых святых, чудотворных иконах, а также о подвижниках и настоятелях монастыря.

Музыкальная часть программы

Сразу после экскурсии вас ждет музыкальная часть программы в новом уютном и комфортабельном зале ДПЦ «Святодуховский». На концерте прозвучат мелодические шедевры Чайковского, проникновенная лирика Рахманинова и колористическое письмо Римского-Корсакова.

Программа включает лучшие произведения русской музыкальной истории, а также европейские шедевры оперного искусства: арию Каварадосси из «Тоски», дуэты из «Травиаты» и «Богемы», и многое другое!

Дополнительная информация

Сбор гостей: в концертном зале ДПЦ «Святодуховский».

в концертном зале ДПЦ «Святодуховский». Продолжительность: 2 часа 30 минут.

2 часа 30 минут. Рекомендации: мероприятие подходит для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальном историческом месте!