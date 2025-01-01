Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре. Магия дудука

Концерт и экскурсия по Александро-Невской Лавре

Приглашаем петербуржцев и гостей города на уникальное событие – концерт и экскурсию по Александро-Невской Лавре, одному из самых старинных монастырей Петербурга. Здесь хранятся мощи святого князя Александра Невского.

Увлекательная экскурсия

Экскурсия включает посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого Собора и других храмов, а также монастырского кладбища. Гид расскажет об истории и значении Лавры в жизни города, о чтимых святых и чудотворных иконах, её подвижниках и настоятелях.

Музыкальная часть программы

Сразу после экскурсии в уютном зале ДПЦ «Святодуховский» начнется музыкальная программа. Ее представит ансамбль «Ашуг», название которого с армянского переводится как «певец-поэт». Слово пришло из арабского языка, где означало «влюбленный».

Исполнители: Артур Пашьян (дудук), Ани Аракян (канон), Мария Ильюнина (скрипка), Ксения Ференци (флейта), Гамлет Джлавян (вокал и дхол – армянский барабан), Мариам Вартапетян и Маргарита Ваганова (фортепиано) познакомят слушателей с подлинными жемчужинами армянского наследия.

Наследие Комитаса

Музыкальным гением армянской церкви, а впоследствии композитором и музыковедом, был Комитас. Его заслуги в сохранении армянской культуры неоценимы: он записал и адаптировал более 4000 народных песен. К сожалению, до наших дней дошло менее половины из них. На концерте прозвучат несколько произведений, включая «Эрзерумский танец» и «Парение» Софии Микаелян.

Звуки армянской музыки

Армянская народная музыка расскажет о печалях и радостях жизни, красоте и любви – о вещах, дорогих и понятных каждому. Исполнители представят традиционные и классические произведения на уникальных инструментах, таких как дудук и канон. Звонкоголосый канон, имеющий европейский темперированный строй, позволяет исполнять разнообразные музыкальные жанры.

Факт о дудуке

Звучание дудука признано ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. Этот инструмент, обладающий бархатным тембром, резонирует с глубокими эмоциями и пробуждает воспоминания о пережитом.

Приглашение на праздник музыки

Каждая программа ансамбля «Ашуг» – это настоящий праздник, на который обязательно стоит прийти, чтобы прикоснуться к живому звучанию, неподдельным чувствам и национальному колориту.

Продолжительность концерта с экскурсией – 2 часа 30 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.