Концерт с экскурсией «Мелодии Новогодней ночи»

В уютном и комфортабельном зале ДПЦ «Святодуховский» вас ожидает по-настоящему волшебный Новогодний концерт. Погрузитесь в атмосферу праздника, наслаждаясь музыкой русских и зарубежных классиков.
Фейерверк игристых праздничных эмоций будет обеспечен под знаменитую «Застольную песню» Альфреда из гениальной «Травиаты» Верди. Филигранная орнаментика арии главной героини из самой зимней русской оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова заставит закружиться в вихре мажорных чувств.
Балетная музыка Чайковского и легкий маскарад опереточного флирта создадут все условия для возвышения над обыденностью. В программе представлены шедевры оперного искусства, арии и ансамбли из западных оперетт и многое другое. Наш концерт объединит всё самое яркое и дорогое в мировой музыкальной истории.
Непревзойденное мастерство вокального и инструментального исполнения убедит вас в возможности чудес и близкого исполнения желаний. В концерте выступят солисты театров Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов.
После концерта состоится экскурсия по Александро-Невской Лавре — одному из самых старинных монастырей Петербурга и месту хранения мощей святого князя Александра Невского. Увлекательная прогулка включает посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого Собора и других храмов, а также монастырского кладбища.
Гид расскажет об истории и значении Лавры в жизни города, чтимых святых и чудотворных иконах, её подвижниках и настоятелях.
Внимание! Сбор гостей в концертном зале ДПЦ «Святодуховский». Продолжительность концерта — 1 час 20 минут, рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет. Если и встречать Новый год — то только с «Мелодиями Новогодней ночи»!