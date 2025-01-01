Концерт с экскурсией «Мелодии Новогодней ночи»

Новогодний концерт «Мелодии Новогодней ночи»

В уютном и комфортабельном зале ДПЦ «Святодуховский» вас ожидает по-настоящему волшебный Новогодний концерт. Погрузитесь в атмосферу праздника, наслаждаясь музыкой русских и зарубежных классиков.

Музыкальная программа

Фейерверк игристых праздничных эмоций будет обеспечен под знаменитую «Застольную песню» Альфреда из гениальной «Травиаты» Верди. Филигранная орнаментика арии главной героини из самой зимней русской оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова заставит закружиться в вихре мажорных чувств.

Балетная музыка Чайковского и легкий маскарад опереточного флирта создадут все условия для возвышения над обыденностью. В программе представлены шедевры оперного искусства, арии и ансамбли из западных оперетт и многое другое. Наш концерт объединит всё самое яркое и дорогое в мировой музыкальной истории.

Исполнители

Непревзойденное мастерство вокального и инструментального исполнения убедит вас в возможности чудес и близкого исполнения желаний. В концерте выступят солисты театров Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов.

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

После концерта состоится экскурсия по Александро-Невской Лавре — одному из самых старинных монастырей Петербурга и месту хранения мощей святого князя Александра Невского. Увлекательная прогулка включает посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого Собора и других храмов, а также монастырского кладбища.

Гид расскажет об истории и значении Лавры в жизни города, чтимых святых и чудотворных иконах, её подвижниках и настоятелях.

Информация для зрителей

Внимание! Сбор гостей в концертном зале ДПЦ «Святодуховский». Продолжительность концерта — 1 час 20 минут, рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет. Если и встречать Новый год — то только с «Мелодиями Новогодней ночи»!