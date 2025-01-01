Концерт «Рождественские встречи»

Концерт при свечах в рамках фестиваля Winterreise

В этом году в рамках XIV ежегодного фестиваля Winterreise (Зимний путь) в Москве пройдет незабываемый концерт при свечах в Выставочно-концертном зале ЦДРИ. Это событие обещает быть не только радостным, но и волшебным.

На концерте прозвучит изысканная европейская духовная музыка, арии из опер и лирические дуэты. Чудесные голоса исполнителей — лауреатов всероссийских и международных конкурсов — и завораживающие звуки рояля создадут неповторимую атмосферу романтики и духовности.

Программа вечера

Специальные гости вечера представят фрагменты музыки П.И. Чайковского из балета Щелкунчик и цикла Времена года, а также виртуозные этюды современных композиторов!

Исполнители

В концерте примут участие:

Владимир Герц — бас, солист ГАБТ, МГФ, лауреат международных конкурсов

— бас, солист ГАБТ, МГФ, лауреат международных конкурсов Евгений Макаров — баритон, лауреат международных конкурсов

— баритон, лауреат международных конкурсов Ксения и Иван Бадеха — солисты оперетты, лауреаты всероссийского конкурса

— солисты оперетты, лауреаты всероссийского конкурса Юлия Иванова — сопрано, лауреат международного конкурса

— сопрано, лауреат международного конкурса Александр Аронов — бас

— бас Сергей Ерасов — бас

— бас Наталия Афонина — партия фортепиано, лауреат международных конкурсов

— партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Александра Рылеева — партия фортепиано, лауреат международных конкурсов

— партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Татьяна Бондаренко — ведущая концерта, мастер художественного слова

Специальный гость вечера

Также приглашен Наталия Коршунова — почетный работник культуры города Москвы, которая исполнит несколько музыкальных номеров на фортепиано.

*В программе возможны изменения и дополнения.