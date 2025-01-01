Концерт «Рождественские встречи»

В этом году в рамках XIV ежегодного фестиваля Winterreise (Зимний путь) в Москве пройдет незабываемый концерт при свечах в Выставочно-концертном зале ЦДРИ. Это событие обещает быть не только радостным, но и волшебным.
На концерте прозвучит изысканная европейская духовная музыка, арии из опер и лирические дуэты. Чудесные голоса исполнителей — лауреатов всероссийских и международных конкурсов — и завораживающие звуки рояля создадут неповторимую атмосферу романтики и духовности.
Специальные гости вечера представят фрагменты музыки П.И. Чайковского из балета Щелкунчик и цикла Времена года, а также виртуозные этюды современных композиторов!
В концерте примут участие:
Также приглашен Наталия Коршунова — почетный работник культуры города Москвы, которая исполнит несколько музыкальных номеров на фортепиано.
*В программе возможны изменения и дополнения.