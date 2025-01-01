Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт «Рождественские встречи»
Билеты от 0₽
Киноафиша Концерт «Рождественские встречи»

Концерт «Рождественские встречи»

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт при свечах в рамках фестиваля Winterreise

В этом году в рамках XIV ежегодного фестиваля Winterreise (Зимний путь) в Москве пройдет незабываемый концерт при свечах в Выставочно-концертном зале ЦДРИ. Это событие обещает быть не только радостным, но и волшебным.

На концерте прозвучит изысканная европейская духовная музыка, арии из опер и лирические дуэты. Чудесные голоса исполнителей — лауреатов всероссийских и международных конкурсов — и завораживающие звуки рояля создадут неповторимую атмосферу романтики и духовности.

Программа вечера

Специальные гости вечера представят фрагменты музыки П.И. Чайковского из балета Щелкунчик и цикла Времена года, а также виртуозные этюды современных композиторов!

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Владимир Герц — бас, солист ГАБТ, МГФ, лауреат международных конкурсов
  • Евгений Макаров — баритон, лауреат международных конкурсов
  • Ксения и Иван Бадеха — солисты оперетты, лауреаты всероссийского конкурса
  • Юлия Иванова — сопрано, лауреат международного конкурса
  • Александр Аронов — бас
  • Сергей Ерасов — бас
  • Наталия Афонина — партия фортепиано, лауреат международных конкурсов
  • Александра Рылеева — партия фортепиано, лауреат международных конкурсов
  • Татьяна Бондаренко — ведущая концерта, мастер художественного слова

Специальный гость вечера

Также приглашен Наталия Коршунова — почетный работник культуры города Москвы, которая исполнит несколько музыкальных номеров на фортепиано.

*В программе возможны изменения и дополнения.

Купить билет на концерт Концерт «Рождественские встречи»

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1

В ближайшие дни

Кубинский джаз. Дариэль Рене & Hot Havana jazz trio
6+
Джаз
Кубинский джаз. Дариэль Рене & Hot Havana jazz trio
29 апреля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Новогодний стендап концерт в театре
18+
Юмор
Новогодний стендап концерт в театре
9 января в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 590 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
4 января в 20:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше