О концерте
Билеты от 1000₽
Киноафиша
Концерт резидентов
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 1000₽
О концерте
Купить билет на концерт Концерт резидентов
Помощь с билетами
Декабрь
23 декабря
вторник
19:30
Stand Up Патрики
Москва, Садовая-Кудринская, 20
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
7 января в 17:00
Дарвиновский музей
от 2000 ₽
18+
Юмор
Главный стендап
8 января в 19:00
Центральный дом работников искусств
от 1690 ₽
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт
17 декабря в 21:00
Standup Brothers
от 750 ₽
Подборки концертов
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
