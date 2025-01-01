Концерт при свечах «Зимняя сказка в старинном соборе»

Заблудиться в волшебстве: зимняя сказка в Яани Кирик

30 декабря приглашаем вас в атмосферу волшебства старинного собора Яани Кирик на концерт при свечах «Зимняя сказка». В этот предпраздничный вечер под сводами собора, наполненными светом сотен мерцающих свечей, зазвучат любимые рождественские мелодии всех времен.

Музыка, создающая праздник

Струнный квартет исполнит шедевры, которые погружают в настоящую атмосферу праздника: «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Зима» Антонио Вивальди, а также культовые саундтреки из фильмов о «Гарри Поттере». Не обойдётся и без классических рождественских гимнов.

Зрители смогут подпевать любимым мелодиям, таким как «I Wish You a Merry Christmas», «Let It Snow» и легендарной «Happy New Year» группы ABBA. Звуки струн под величественными сводами собора создадут атмосферу уюта и волшебства.

О коллективе

Исполнителями на концерте станут Ауэр-квартет — лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса и постоянные участники крупных международных фестивалей, таких как «Петербургская музыкальная весна», «Скрипка на Невском» и «Классика. Этно. Джаз».

Этот талантливый коллектив хорошо знаком любителям музыки по выступлениям в Малом зале филармонии им. М.И. Глинки, Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и Большом концертном зале «Октябрьский».

Уникальное зимнее событие

Концерт «Зимняя сказка в старинном соборе» — это лучшие рождественские мелодии в неповторимой атмосфере чуда и волшебства. Свет сотен свечей, уникальная акустика собора и ожидание праздника создадут незабываемые впечатления.