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Концерт при свечах. Вселенная Ханса Циммера. Universe
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Вселенная Ханса Циммера. Universe

Концерт при свечах. Вселенная Ханса Циммера. Universe

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

"Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить каково это - создавать новые звуки",- сказал в одном из интервью один из самых знаменитых композиторов кино и индустрии компьютерных игр Ханс Флориан Циммер. Автор более 150 саундтреков действительно не имеет музыкального образования, но музыка, по признанию композитора, стала его лучшим другом с детства. Интуитивный дар Циммера позволил ему ещё 20 лет назад понять, что будущее современной музыки состоит в соединении классических инструментов и электроники. Этот путь привёл к оглушительному успеху, всемирной славе и признанию, выразившимся в многочисленных призах, премиях и уважении коллег-музыкантов, со многими из которых Циммер работает в содружестве, образуя своеобразное созвездие талантов, вовлекая в свою орбиту одарённых и увлечённых профессионалов, создавая таким образом свою музыкальную вселенную. Сегодня ставшие уже легендарными композиции из культовых кинолент прозвучат в исполнении органа, рояля и дудука, что придаст им праздничное звучание в стенах собора.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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