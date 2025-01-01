Концерт при свечах. Вселенная Ханса Циммера. Universe

"Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить каково это - создавать новые звуки",- сказал в одном из интервью один из самых знаменитых композиторов кино и индустрии компьютерных игр Ханс Флориан Циммер. Автор более 150 саундтреков действительно не имеет музыкального образования, но музыка, по признанию композитора, стала его лучшим другом с детства. Интуитивный дар Циммера позволил ему ещё 20 лет назад понять, что будущее современной музыки состоит в соединении классических инструментов и электроники. Этот путь привёл к оглушительному успеху, всемирной славе и признанию, выразившимся в многочисленных призах, премиях и уважении коллег-музыкантов, со многими из которых Циммер работает в содружестве, образуя своеобразное созвездие талантов, вовлекая в свою орбиту одарённых и увлечённых профессионалов, создавая таким образом свою музыкальную вселенную. Сегодня ставшие уже легендарными композиции из культовых кинолент прозвучат в исполнении органа, рояля и дудука, что придаст им праздничное звучание в стенах собора.