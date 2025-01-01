Меню
Концерт при свечах. Времена года
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Времена года: Концерт Макса Рихтера

Время — вечное и неизменное, оно течёт, идёт и бежит, бесконечно изменяя всё вокруг. Весна, лето, осень, зима... И снова весна, лето, осень, зима. Несмотря на эту цикличность, каждое время года имеет свои особенности, как XVIII век отличается от XXI. Гениальные произведения становятся спутниками многих поколений, пройдя сквозь века, не теряя притягательности и глубины творческого замысла.

Однако время призывает нас по-новому взглянуть на привычные каноны. В этом вам помогут «Времена года», созданные выдающимся британским композитором Максом Рихтером. В этом произведении он вдохнул современный ритм и темп в знакомые гармонии, создавая уникальную музыкальную интерпретацию.

О Максе Рихтере

Макс Рихтер — обладатель множества наград и премий, новатор и признанный современный классик. Его творчество вызывает споры и никого не оставляет равнодушным. Приглашаем вас на концерт, где вы сможете ознакомиться с его выдающимися произведениями, включая «Времена года». Это шанс увидеть искусство XXI века в новом свете.

Неожиданные художественные открытия

Этот концерт предложит вам неожиданные художественные открытия и несомненно поднимет вам настроение. Не упустите возможность погрузиться в мир совремённой классики и насладиться уникальной интерпретацией знакомых мотивов.

Ноябрь
12 ноября среда
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

