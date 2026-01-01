Концерт при свечах. Времена года Вивальди

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый вечер, где классическая музыка и современная атмосфера соединятся в магический симбиоз. «Классика при свечах: Вивальди. Времена года» — это не просто концерт, это уникальный опыт, который запомнится на долгое время.
Под мягким, мерцающим светом сотен свечей струнный квартет оживит одно из самых знаменитых произведений Вивальди — «Времена года». Каждое произведение будет воспроизведено с таким вниманием к деталям, что зрители смогут ощутить всю силу и страсть, пронизывающую четыре сезона.
В этой уникальной обстановке каждый сезон раскрывает свой характер по-новому:
Свечи создадут не только теплое и романтическое освещение, но и атмосферу уюта и интимности, позволяя каждому зрителю стать участником этого музыкального чуда. Присоединяйтесь к нам в этот исключительный вечер и дайте себе возможность ощутить всю магию и красоту «Времен года» А. Вивальди!
Обратите внимание: В партере действует свободная рассадка. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Важно отметить, что в составе артистов возможны изменения.
Струнный квартет «Capriccio» — женский коллектив виртуозов, признанных на многочисленных международных фестивалях и конкурсах, выступает на известных сценах России и Европы. В составе квартета:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!