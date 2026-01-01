Оповещения от Киноафиши
Билеты
Концерт при свечах. Времена года Вивальди
Билеты от 1199₽
Киноафиша Концерт при свечах. Времена года Вивальди

Концерт при свечах. Времена года Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 1199₽

О концерте

Классика при свечах: Вивальди. Времена года

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый вечер, где классическая музыка и современная атмосфера соединятся в магический симбиоз. «Классика при свечах: Вивальди. Времена года» — это не просто концерт, это уникальный опыт, который запомнится на долгое время.

Музыкальная программа

Под мягким, мерцающим светом сотен свечей струнный квартет оживит одно из самых знаменитых произведений Вивальди — «Времена года». Каждое произведение будет воспроизведено с таким вниманием к деталям, что зрители смогут ощутить всю силу и страсть, пронизывающую четыре сезона.

В этой уникальной обстановке каждый сезон раскрывает свой характер по-новому:

  • Весна: нежные, радостные мелодии, вызывающие ощущение пробуждения природы.
  • Лето: теплота и страсть, наполняющие атмосферу.
  • Осень: глубина и размышления, изображенные в музыкальных линиях.
  • Зима: хрупкая, прозрачная красота, создающая атмосферу волшебства.

Уютная обстановка

Свечи создадут не только теплое и романтическое освещение, но и атмосферу уюта и интимности, позволяя каждому зрителю стать участником этого музыкального чуда. Присоединяйтесь к нам в этот исключительный вечер и дайте себе возможность ощутить всю магию и красоту «Времен года» А. Вивальди!

Практическая информация

Обратите внимание: В партере действует свободная рассадка. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Важно отметить, что в составе артистов возможны изменения.

Исполнители

Струнный квартет «Capriccio» — женский коллектив виртуозов, признанных на многочисленных международных фестивалях и конкурсах, выступает на известных сценах России и Европы. В составе квартета:

  • Ровенская Екатерина (скрипка)
  • Унанова Наталья (скрипка)
  • Ефремова Надежда (альт)
  • Зозуля Ольга (виолончель)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Времена года Вивальди

Март
20 марта пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 1199 ₽

