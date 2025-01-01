Концерт при свечах. Времена года и органные шедевры

Музыкальное путешествие в эпоху барокко. Концерт в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, где вы сможете услышать знаменитые произведения, ставшие символом популярной классической музыки. Эти шедевры, написанные в разные исторические периоды и странах, завоевали сердца слушателей и продолжают радовать публику на протяжении многих столетий.

Очарование барокко

Сегодняшняя программа посвящена барочным произведениям — эпохе, которая господствовала в искусстве с конца XVI века до середины XVIII века. Этот музыкальный период охватывает около 150 лет и завершился со смертью великого Иоганна Себастьяна Баха в 1750 году.

Антонио Вивальди: гений барокко

Одним из самых известных композиторов той эпохи является Антонио Вивальди. Он не только создал новый жанр concerto grosso, но и утвердил актуальную трёхчастную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста. Вивальди был выдающимся скрипачом, педагогом и композитором, чье знаменитое произведение «Четыре времени года» стало визитной карточкой музыкального барокко. Это сочинение вдохновляло многих композиторов в последующие века.

Наследие Иоганна Себастьяна Баха

Иоганн Себастьян Бах, гигант эпохи барокко, глубоко изучал наследие Вивальди и значительно развивал музыкальное искусство. Его хоралы, фуги и фантазии стали образцами барочной органной музыки, чье величие остаётся непреложным на протяжении веков.

Не упустите возможность!

Наш концерт — это прекрасная возможность прикоснуться к выдающимся произведениям барочного периода и насладиться великолепием токкат, концертов и серенад. Присоединяйтесь к нам в этот вечер, наполненный звуками и цветами выдающейся музыки!