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Концерт при свечах. Времена года и органные шедевры
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Времена года и органные шедевры

Концерт при свечах. Времена года и органные шедевры

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в эпоху барокко. Концерт в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, где вы сможете услышать знаменитые произведения, ставшие символом популярной классической музыки. Эти шедевры, написанные в разные исторические периоды и странах, завоевали сердца слушателей и продолжают радовать публику на протяжении многих столетий.

Очарование барокко

Сегодняшняя программа посвящена барочным произведениям — эпохе, которая господствовала в искусстве с конца XVI века до середины XVIII века. Этот музыкальный период охватывает около 150 лет и завершился со смертью великого Иоганна Себастьяна Баха в 1750 году.

Антонио Вивальди: гений барокко

Одним из самых известных композиторов той эпохи является Антонио Вивальди. Он не только создал новый жанр concerto grosso, но и утвердил актуальную трёхчастную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста. Вивальди был выдающимся скрипачом, педагогом и композитором, чье знаменитое произведение «Четыре времени года» стало визитной карточкой музыкального барокко. Это сочинение вдохновляло многих композиторов в последующие века.

Наследие Иоганна Себастьяна Баха

Иоганн Себастьян Бах, гигант эпохи барокко, глубоко изучал наследие Вивальди и значительно развивал музыкальное искусство. Его хоралы, фуги и фантазии стали образцами барочной органной музыки, чье величие остаётся непреложным на протяжении веков.

Не упустите возможность!

Наш концерт — это прекрасная возможность прикоснуться к выдающимся произведениям барочного периода и насладиться великолепием токкат, концертов и серенад. Присоединяйтесь к нам в этот вечер, наполненный звуками и цветами выдающейся музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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