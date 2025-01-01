Концерт при свечах. Времена года и другие шедевры

Вечер музыки эпохи барокко с Вивальди и Генделем

Приглашаем вас провести незабываемый вечер на концерте, где будут звучать шедевры великих композиторов. Несмотря на то, что эпоха барокко оставила свой яркий след в мировой культуре, её выдающийся представитель Антонио Вивальди задал высочайший стандарт, который не подвластен времени и модным веяниям.

Произведения Вивальди неизменно притягивают слушателей, вновь и вновь очаровывают и поражают воображение. Музыка этого гения пробуждает глубокие размышления и эмоции. По одной из версий, слово «барокко» происходит от португальского «perola barroca» — жемчужина необычной формы. Сегодня у нас есть возможность насладиться настоящей «жемчужиной» композиторского и исполнительского мастерства!

Гендель: музыка, способная изменить мир

«Мне было бы досадно, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше!» — такие слова принадлежали блестящему Георгу Фридриху Генделю, одному из самых знаменитых композиторов своего времени. Его творения также будут представлены на нашем концерте, подтверждая, что вдохновленная музыка XVII-XVIII веков остаётся волнующе прекрасной и актуальной в нашем XXI веке.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу барокко и насладиться музыкальными шедеврами, которые продолжают вдохновлять и волновать сердца слушателей!