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Концерт при свечах. Времена года и другие шедевры
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Времена года и другие шедевры

Концерт при свечах. Времена года и другие шедевры

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер барочной музыки: Жемчужины Вивальди и Генделя

Приглашаем вас провести незабываемый вечер на концерте, где прозвучат величайшие произведения эпохи барокко. Несмотря на то что эта эпоха давно миновала, её выдающийся представитель Антонио Вивальди оставил яркий след в мировой культуре. Его музыка задаёт высочайший стандарт, неподвластный времени и модным веяниям.

Произведения Вивальди неизменно притягивают слушателей, вновь и вновь очаровывая их, поражая воображение и побуждая к размышлениям. Гений — это категория вечная, и музыка Вивальди доказывает это. Интересно, что слово «барокко» вероятно происходит от португальского «perola barroca» — жемчужина необычной формы. Сегодня у вас есть возможность насладиться настоящей «жемчужиной» композиторского и исполнительского мастерства!

Георг Фридрих Гендель: Музыка, меняющая людей

Не менее увлекателен и Георг Фридрих Гендель, один из самых знаменитых композиторов своего времени. Он говорил: «Мне было бы досадно, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше!» Приходите и убедитесь в том, что вдохновенная музыка XVII-XVIII веков по-прежнему волнующе прекрасна и актуальна в нашем XXI веке.

Не упустите возможность окунуться в мир барочной музыки и открыть для себя её очарование на нашем концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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