Концерт при свечах. Времена года и другие шедевры

Вечер барочной музыки: Жемчужины Вивальди и Генделя

Приглашаем вас провести незабываемый вечер на концерте, где прозвучат величайшие произведения эпохи барокко. Несмотря на то что эта эпоха давно миновала, её выдающийся представитель Антонио Вивальди оставил яркий след в мировой культуре. Его музыка задаёт высочайший стандарт, неподвластный времени и модным веяниям.

Произведения Вивальди неизменно притягивают слушателей, вновь и вновь очаровывая их, поражая воображение и побуждая к размышлениям. Гений — это категория вечная, и музыка Вивальди доказывает это. Интересно, что слово «барокко» вероятно происходит от португальского «perola barroca» — жемчужина необычной формы. Сегодня у вас есть возможность насладиться настоящей «жемчужиной» композиторского и исполнительского мастерства!

Георг Фридрих Гендель: Музыка, меняющая людей

Не менее увлекателен и Георг Фридрих Гендель, один из самых знаменитых композиторов своего времени. Он говорил: «Мне было бы досадно, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше!» Приходите и убедитесь в том, что вдохновенная музыка XVII-XVIII веков по-прежнему волнующе прекрасна и актуальна в нашем XXI веке.

Не упустите возможность окунуться в мир барочной музыки и открыть для себя её очарование на нашем концерте!