Концерт при свечах. Времена года. Антонио Вивальди. Астор Пьяццолла. Либертанго
Билеты от 1000₽
6+
О концерте/спектакле

Концерт при свечах в Театральном центре «На Плющихе»

Театральный центр «На Плющихе» приглашает вас на незабываемый концерт классической музыки, посвященный двум великим композиторам: Антонио Вивальди и Астору Пьяццолле.

Времена года Вивальди

Вивальди, классик baroque, известен своим произведением «Времена года», которое является истинной жемчужиной музыкальной литературы. Каждая часть этого цикла — весна, лето, осень и зима — пронизана богатством эмоций и образов природы. Концерт предоставит вам возможность насладиться этими произведениями в великолепной атмосфере свечей, что создаст интимное музыкальное пространство.

Либертанго Пьяццоллы

Астор Пьяццолла, считается основоположником нового звучания аргентинского танго. Его «Либертанго» сочетает в себе традиционные мотивы и современные элементы, что делает его особенно захватывающим и динамичным. Яркий ритм и выразительность Пьяццоллы перенесут вас в мир страстного аргентинского танца, который никого не оставит равнодушным.

Атмосфера волшебства

Концерт пройдет в уникальной атмосфере, освещенной лишь мерцанием свечей. Это создаст особую интимность и усилит восприятие музыки. Уникальное сочетание двух разных стилей и эпох предложит вам незабываемый вечер, наполненный яркими музыкальными эмоциями.

Не упустите возможность стать частью этого художественного события. Концерт «Времена года» обещает стать настоящей находкой для всех любителей классической и современной музыки!

Октябрь
26 октября воскресенье
19:30
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

