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Концерт при свечах. Вивальди. Времена года и другие шедевры
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Вивальди. Времена года и другие шедевры

Концерт при свечах. Вивальди. Времена года и другие шедевры

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Виртуозное исполнение «Четырех времен года» в старинном соборе

Эпоха музыкального барокко, простиравшаяся более полутора веков, подарила миру множество выдающихся композиторов. Среди них есть как широко известные, так и менее популярные, но не менее талантливые музыканты, оказавшиеся в тени гениев своего времени.

Сегодня у вас будет уникальная возможность услышать одно из самых известных произведений классической музыки — «Четыре времени года», написанные Антонио Вивальди в 20-х годах XVIII века. Это произведение стало настоящей классикой и по праву завоевало сердца слушателей и исполнителей по всему миру.

Погружение в атмосферу

Музыка Вивальди, наполненная яркими образами и эмоциями, будет звучать в пространстве старинного собора, создавая неповторимую атмосферу. Вы сможете насладиться вдохновенным исполнением и погрузиться в мир барокко, где каждое произведение рассказывает свою уникальную историю.

Факты о произведении

  • «Четыре времени года» состоит из четырех концертов, каждый из которых соответствует одному времени года.
  • Произведение было написано в 1723 году и стало одним из первых примеров программной музыки.
  • В каждом концерте Вивальди использует различные инструменты и музыкальные техники, чтобы передать атмосферу каждого сезона.

Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы создадут для вас особое настроение в этот вечер. Не упустите шанс стать частью этого музыкального чуда!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

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