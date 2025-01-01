Меню
Концерт при свечах. Вивальди. Времена года. Бах. Токката и фуга ре минор. Бах. Ария
Билеты от 1000₽
Концерт при свечах. Вивальди. Времена года. Бах. Токката и фуга ре минор. Бах. Ария

Концерт при свечах. Вивальди. Времена года. Бах. Токката и фуга ре минор. Бах. Ария

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер музыки барокко: Виват Вивальди!

Приглашаем вас окунуться в волшебный мир барочной музыки на концерте, посвященном творчеству великого Антонио Вивальди. Этот легендарный композитор, родившийся в Венеции, оставил незабываемый след в истории музыки, создав такие шедевры, как Четыре времени года. Это произведение не только является «визитной карточкой» эпохи барокко, но и вдохновило многих композиторов на протяжении последних трех столетий.

Антонио Вивальди: жизнь и творчество

Вивальди не только признанный мастер concerto grosso, но и выдающийся скрипач, педагог и импровизатор. Его уникальный стиль и гениальная работа сформировали музыкальную культуру Европы. Занимая значимое место в пантеоне великих композиторов, он оказал влияние на своего современника Иоганна Себастьяна Баха, который впоследствии глубоко изучал его наследие.

Музыкальное наследие Баха

Бах не только восхищался музыкой Вивальди, но и смог продвинуть музыкальное искусство дальше. Его хоралы, фуги и фантазии стали образцами барочной органной музыки, которые продолжают вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру. Каждый концерт его произведений — это истинное наслаждение и возможность пережить музыку на новом уровне.

Возможность услышать шедевры

Наш концерт — это шанс стать частью удивительного музыкального мира, который никогда не потеряет своей актуальности. Вы сможете насладиться не только известными произведениями, но и погрузиться в атмосферу барокко, когда музыка была настоящим искусством, способным тронуть сердца и души.

Не упустите возможность пережить этот потрясающий опыт! Ждем вас на нашем концерте.

Расписание

18 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

