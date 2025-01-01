Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие

Концерт Orchestra of New Time в Краснодаре: погружение в мир Людовико Эйнауди

Orchestra of New Time (Москва) — это уникальный коллектив, который успешно объединяет классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое взаимодействие и эксперименты позволили создать собственный стиль исполнения, который привлекает внимание зрителей.

О Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Его музыка звучит повсюду, альбомы бьют рекорды продаж и получают мировое признание. В эпоху цифровых технологий Эйнауди возвращает элегантность произведений композиторов, живших много веков назад, сочетая классические традиции с элементами поп, фолк и рок-музыки.

Композитор создал множество неповторимых работ, которые с легкостью знакомят широкую аудиторию с миром неоклассики. Среди его известных саундтреков — «1+1», «Ангелы и демоны», «Interstellar» и многие другие.

Программа концерта

На концерте в Краснодаре будут представлены самые популярные произведения Эйнауди, такие как:

Experience

Una Mattina

Primavera

Fly

И многие другие.

Мы приглашаем вас погрузиться в утонченный мир Эйнауди, где драматичность и неуловимая легкость его творений будут иллюстрированы блистательными солистами Orchestra of New Time.

Обратите внимание: программа концерта может изменяться.