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Киноафиша Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие

Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие

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О концерте/спектакле

Концерт Orchestra of New Time в Краснодаре: погружение в мир Людовико Эйнауди

Orchestra of New Time (Москва) — это уникальный коллектив, который успешно объединяет классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое взаимодействие и эксперименты позволили создать собственный стиль исполнения, который привлекает внимание зрителей.

О Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Его музыка звучит повсюду, альбомы бьют рекорды продаж и получают мировое признание. В эпоху цифровых технологий Эйнауди возвращает элегантность произведений композиторов, живших много веков назад, сочетая классические традиции с элементами поп, фолк и рок-музыки.

Композитор создал множество неповторимых работ, которые с легкостью знакомят широкую аудиторию с миром неоклассики. Среди его известных саундтреков — «1+1», «Ангелы и демоны», «Interstellar» и многие другие.

Программа концерта

На концерте в Краснодаре будут представлены самые популярные произведения Эйнауди, такие как:

  • Experience
  • Una Mattina
  • Primavera
  • Fly
  • И многие другие.

Мы приглашаем вас погрузиться в утонченный мир Эйнауди, где драматичность и неуловимая легкость его творений будут иллюстрированы блистательными солистами Orchestra of New Time.

Обратите внимание: программа концерта может изменяться.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 11 сентября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 4 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

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Большой открытый микрофон
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Большой открытый микрофон
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