Концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. Чайковский. Щелкунчик. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария

Встреча со стеклянной арфой. Концерт в соборе

Фонд Бельканто радует своих слушателей уникальным концертом, который можно смело отнести к разряду приятных сюрпризов. В этот вечер вы сможете познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, также известной как кристаллофон. Этот удивительный инструмент состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе, и способен издавать невероятно нежные, хрустальные звуки.

История стеклянной арфы

Техника игры на стеклянной арфе имеет древние корни. Она восходит к Древнему Китаю, а первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» сохраняются с периода средневековой Персии. В 18 веке стеклянная арфа приобрела большую популярность в Европе. На этом инструменте исполняли произведения таких великих композиторов, как К. В. Глюк и Г. Ф. Гендель. Известно, что Моцарт также написал два опуса для кристаллофона.

В программе вечера

Ваши уши порадует дуэт: один из немногих мастеров игры на стеклянной арфе, Александр Лемешев, и знаменитый органист Даниэль Зарецкий. В исполнении этих талантливых музыкантов классические шедевры зазвучат по-новому, открывая перед вами новые музыкальные горизонты.

Этот вечер музыкальных открытий обещает подарить вам не только хорошее настроение, но и незабываемые впечатления от звучания стеклянной арфы. Не упустите возможность стать частью этого удивительного концерта!