Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. Чайковский. Щелкунчик. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. Чайковский. Щелкунчик. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария

Концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. Чайковский. Щелкунчик. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Встреча со стеклянной арфой. Концерт в соборе

Фонд Бельканто радует своих слушателей уникальным концертом, который можно смело отнести к разряду приятных сюрпризов. В этот вечер вы сможете познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, также известной как кристаллофон. Этот удивительный инструмент состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе, и способен издавать невероятно нежные, хрустальные звуки.

История стеклянной арфы

Техника игры на стеклянной арфе имеет древние корни. Она восходит к Древнему Китаю, а первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» сохраняются с периода средневековой Персии. В 18 веке стеклянная арфа приобрела большую популярность в Европе. На этом инструменте исполняли произведения таких великих композиторов, как К. В. Глюк и Г. Ф. Гендель. Известно, что Моцарт также написал два опуса для кристаллофона.

В программе вечера

Ваши уши порадует дуэт: один из немногих мастеров игры на стеклянной арфе, Александр Лемешев, и знаменитый органист Даниэль Зарецкий. В исполнении этих талантливых музыкантов классические шедевры зазвучат по-новому, открывая перед вами новые музыкальные горизонты.

Этот вечер музыкальных открытий обещает подарить вам не только хорошее настроение, но и незабываемые впечатления от звучания стеклянной арфы. Не упустите возможность стать частью этого удивительного концерта!

Купить билет на концерт Концерт при свечах: Стеклянная арфа, орган, голос. Чайковский. Щелкунчик. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария

Помощь с билетами
Ноябрь
22 ноября суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема
6+
Джаз
Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема
1 июля в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
13 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Владимир Кузьмин и «Динамик»
18+
Рок
Владимир Кузьмин и «Динамик»
30 октября в 20:30 Союз композиторов
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше