Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. От Баха до Циммера
Волшебство стеклянной арфы: музыкальный вечер от Фонда Бельканто

Фонд Бельканто вновь радует свою аудиторию неожиданными и приятными сюрпризами. В этот раз на сцене прозвучит уникальный музыкальный инструмент – стеклянная арфа, или кристасталлофон, состоящий из бокалов, аккуратно закрепленных на резонансном столе.

Исторические корни стеклянной арфы

Звучание стеклянной арфы поражает своим нежным и хрустальным тембром. Извлечь мелодии из смоченного водой стекла – это искусство, которое существует с Древнего Китая. Первые упоминания о "поющих бокалах" относятся к средневековой Персии, а в XVIII веке этот инструмент переживал пик популярности в Европе.

На стеклянной арфе выступали такие выдающиеся композиторы, как К.В. Глюк и Г.Ф. Гендель. Известно, что великий Моцарт также написал как минимум два произведения для этого чудесного инструмента. Первый европейский "арфист"-виртуоз Ричард Покрич, создавший свой инструмент в 1741 году, называл его "ангельским органом".

Музыка, которая завораживает

В этом концерте ваши уши насладятся шедеврами классической музыки в исполнении Александра Лемешева – одного из немногих владевших игрой на стеклянной арфе, а также известного органиста Даниэля Зарецкого. Известные произведения зазвучат по-новому, а вечер, наполненный музыкальными открытиями, обязательно подарит вам отличное настроение.

18 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
