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Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. От Баха до Циммера
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. От Баха до Циммера

Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. От Баха до Циммера

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный сюрприз от Фонда Бельканто. Концерт в соборе

Фонд Бельканто снова радует свою аудиторию удивительными концертами. На этот раз слушатели смогут познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, или, как её называют, кристасталлофоном. Этот уникальный инструмент состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе, и способен производить невероятно нежный, хрустальный звук различной высоты.

История стеклянной арфы

Техника игры на стеклянной арфе имеет глубокие исторические корни. Она известна с древнего Китая, а первые упоминания о «поющих бокалах» пришли к нам из средневековой Персии. В XVIII веке инструмент пользовался большой популярностью в Европе. На стеклянной арфе играли такие выдающиеся композиторы, как К. В. Глюк и Г. Ф. Гендель. Кроме того, известно о по меньшей мере двух произведениях для кристасталлофона, написанных самим Моцартом.

Звучание, которое завораживает

Звучание стеклянной арфы поистине уникально и способно поразить воображение. Первый европейский виртуоз-арфист Ричард Покрич, создавший свой инструмент в 1741 году, величал его «ангельским органом». Это название говорит само за себя — музыка стеклянной арфы способна создавать атмосферу волшебства и уюта.

Кто выступит на концерте?

На предстоящем концерте выступят два замечательных музыканта: Александр Лемешев — один из немногих мастеров игры на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий. Вместе они исполнят знаменитые классические произведения, которые зазвучат по-новому благодаря уникальному звучанию стеклянной арфы.

Этот вечер музыкальных открытий обязательно подарит вам хорошее настроение и новые впечатления. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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