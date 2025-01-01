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Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария. Чайковский. Танец Феи драже
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария. Чайковский. Танец Феи драже

Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария. Чайковский. Танец Феи драже

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с удивительной стеклянной арфой

Фонд Бельканто вновь радует свою аудиторию неожиданным и приятным сюрпризом. Сегодня у зрителей будет уникальная возможность познакомиться с редким музыкальным инструментом — стеклянной арфой, или как ее называют, кристаллофоном.

История стеклянной арфы

Стеклянная арфа состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе. Нежный, хрустальный звук различной высоты извлекается из смоченного водой стекла. Эта техника игры имеет глубокие исторические корни, ведь известна еще с Древнего Китая. Первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» дошли до нас из средневековой Персии.

В XVIII веке стеклянная арфа пользовалась большой популярностью в Европе. На этом инструменте исполняли свои произведения такие великие композиторы, как К.В. Глюк, Г.Ф. Гендель и даже В.А. Моцарт, для которого известно по меньшей мере два опуса, написанных специально для кристаллофона.

Вечер музыкальных открытий

В этот вечер на сцене встретятся два выдающихся музыканта: Александр Лемешев, один из немногих мастеров игры на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий. Вместе они представят программу, в которой знаменитые классические произведения зазвучат по-новому.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием стеклянной арфы, которую первый европейский «арфист»-виртуоз Ричард Покрич в 1741 году назвал «ангельским органом». Этот вечер обязательно подарит вам хорошее настроение и новые музыкальные открытия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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