Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Танец феи Драже. Бах. Шутка
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с редким инструментом

Этот концерт можно смело отнести к разряду неожиданных и приятных сюрпризов, которыми Фонд Бельканто любит удивлять свою аудиторию. Сегодня кто-то из слушателей впервые познакомится с редким музыкальным инструментом, а кто-то искренне порадуется новой встрече с необычной стеклянной арфой.

Звук стеклянной арфы

Стеклянная арфа, или кристаллофон, состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе. Невероятно нежный, хрустальный звук различной высоты извлекается из смоченного водой стекла. Подобная техника игры существовала ещё в Древнем Китае, а первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» дошли до нас из средневековой Персии. Инструмент пользовался большой популярностью в Европе XVIII века.

На стеклянной арфе играл выдающийся композитор К. В. Глюк, а также исполнялись некоторые сочинения Г. Ф. Генделя. Не менее интересны два опуса для кристаллофона, написанных великим Моцартом. Звучание стеклянной арфы поражает и завораживает. Недаром первый европейский «арфист»-виртуоз Ричард Покрич, создавший свой инструмент в 1741 году, называл его «ангельским органом».

Исполнители и программа

В этом концерте вашими музыкантами станут Александр Лемешев - один из немногих мастеров игры на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий. Программа состоит из знаменитых классических произведений, которые в исполнении замечательного дуэта зазвучат по-новому.

Этот вечер музыкальных открытий обязательно подарит вам хорошее настроение. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием стеклянной арфы и получить заряд положительных эмоций!

Ноябрь
9 ноября воскресенье
15:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

