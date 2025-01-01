Концерт при свечах: Стеклянная арфа и орган. Бах. Токката и фуга ре минор. Чайковский. Танец феи Драже. Бах. Шутка

Этот концерт можно смело отнести к разряду неожиданных и приятных сюрпризов, которыми Фонд Бельканто любит удивлять свою аудиторию. Сегодня кто-то из слушателей впервые познакомится с редким музыкальным инструментом, а кто-то искренне порадуется новой встрече с необычной стеклянной арфой.
Стеклянная арфа, или кристаллофон, состоит из бокалов, закрепленных на резонансном столе. Невероятно нежный, хрустальный звук различной высоты извлекается из смоченного водой стекла. Подобная техника игры существовала ещё в Древнем Китае, а первые документальные свидетельства о «поющих бокалах» дошли до нас из средневековой Персии. Инструмент пользовался большой популярностью в Европе XVIII века.
На стеклянной арфе играл выдающийся композитор К. В. Глюк, а также исполнялись некоторые сочинения Г. Ф. Генделя. Не менее интересны два опуса для кристаллофона, написанных великим Моцартом. Звучание стеклянной арфы поражает и завораживает. Недаром первый европейский «арфист»-виртуоз Ричард Покрич, создавший свой инструмент в 1741 году, называл его «ангельским органом».
В этом концерте вашими музыкантами станут Александр Лемешев - один из немногих мастеров игры на стеклянной арфе, и известный органист Даниэль Зарецкий. Программа состоит из знаменитых классических произведений, которые в исполнении замечательного дуэта зазвучат по-новому.
Этот вечер музыкальных открытий обязательно подарит вам хорошее настроение. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием стеклянной арфы и получить заряд положительных эмоций!