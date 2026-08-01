Концерт при свечах. Симфонические хиты: ABBA, Sting, Pink Floyd

Неповторимая музыкальная ночь в старинном соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. Этот уникальный концерт объединит классические хиты таких легендарных исполнителей, как ABBA, Sting и Pink Floyd.

Звёзды, которые изменили музыку

Pink Floyd заслуженно занимает первые строчки в списках лучших групп всех времён по обе стороны океана. Они стали новаторами, оказавшими влияние на множество известных исполнителей. Их песни — это не просто мелодии, а настоящие произведения искусства, которые остаются актуальными и сегодня.

ABBA — ещё один яркий пример музыкального феномена. За время своей карьеры группа создала оригинальный стиль и добилась оглушительного успеха во всех европейских и англоязычных странах. С тиражом более 350 миллионов экземпляров их записей, ABBA по праву считается самой популярной группой континентальной Европы. Их хиты продолжают звучать на радиостанциях и в клубах, радуя новые поколения слушателей.

Наследие, которое живёт вечно

Нестареющие музыканты продолжают удивлять и радовать своих поклонников. Ярчайшим представителем нового поколения стал Гордон Самнер (Sting). Его карьера, начавшаяся в 70-х, продолжается и по сей день. Хит Every Breath You Take прозвучал более 10 миллионов раз в американском радиоэфире, и сегодня его творчество невозможно представить без множества таких же популярных песен.

Вас ждут незабываемые эмоции

На этом концерте вы услышите великолепные хиты, которые завоевали весь мир. Их магия продолжает завораживать миллионы поклонников. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!