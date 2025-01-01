Концерт при свечах. Симфонические хиты: ABBA, Sting, Pink Floyd

Незабываемая музыка в стенах старинного собора

Проведите чудесный вечер в атмосферном пространстве собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестает восхищать. На сцене будут звучать композиции таких легенд, как ABBA, Sting и Pink Floyd.

Легенды музыки: Pink Floyd

Группа Pink Floyd заслуженно занимает первые строчки в списках "лучших групп всех времён". Она стала новатором и первопроходцем, оказавшим неоспоримое влияние на множество известных исполнителей. Их уникальное сочетание прогрессивного рока и психоделии продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов.

ABBA: вечная классика

ABBA — это группа, песни которой десятилетиями оставались на вершинах хит-парадов. За свою карьеру они создали раскрученный стиль и завоевали невиданный успех в Европе и за её пределами, с тиражом записей более 350 миллионов экземпляров. Невозможно забыть их хиты, которые продолжают радовать поклонников по всему миру.

Гордон Самнер (Sting): современный музыкальный гуру

Ярчайший представитель следующего поколения исполнителей — Гордон Самнер, более известный как Sting. Его карьера охватывает десятилетия, и он не перестает удивлять публику. Песня "Every Breath You Take" звучала более 10 миллионов раз только в американском радиоэфире, становясь настоящим символом поп-музыки.

На этом концерте вы услышите великолепные хиты, которые завоевали мир и, безусловно, не оставят равнодушными и вас.