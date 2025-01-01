Меню
Концерт при свечах. Шедевры мировой киномузыки: армянский дудук, орган, оркестр гусляров
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: магия звука и изображения в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – удивительному жанру, который зародился вместе с развитием кинематографа. Музыка является неотъемлемой частью любого шедевра кино, придавая ему глубину и эмоции. Без неё многие фильмы потеряли бы свою силу и магию.

Кино, будучи визуальным искусством, немыслимо без звука. Музыка, исполняемая в концертном зале, становится не просто дополнением – она сама по себе самодостаточна. Знаменитые, а порой и легендарные мелодии живут вне экранов, завораживая как киноманов, так и истинных ценителей музыки.

Легенды киномузыки

Композиторы с мировым именем вложили в свои произведения страсть и талант, создавая музыкальные шедевры, которые прочно вошли в историю. Исполнение этих популярных саундтреков большими оркестрами имеет давнюю традицию, создавая особое очарование и атмосферу концертов.

Уникальный орган и романтичная атмосфера

В ходе концерта вы также сможете насладиться звуками уникального старинного органа Кафедрального собора святых Петра и Павла. Это добавит особый колорит и атмосферу к вашему музыкальному путешествию.

Вы услышите известнейшие произведения, которые напомнят вам о великолепных фильмах и подарят отличное настроение. Окунитесь в романтичную атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями!

Помощь с билетами
Ноябрь
4 ноября вторник
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

