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Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада
Билеты от 4500₽
Киноафиша Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада

Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада

6+
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Вечер музыкального романтизма: Концерт в честь Чайковского

Этот концерт — дань уважения Петру Ильичу Чайковскому, величайшему представителю музыкального романтизма. Его творчество оказало значительное влияние на мировую культуру, а также на развитие русской музыки в XIX веке и позже. Влияние Чайковского на современников и последующие поколения композиторов невозможно переоценить.

Многогранность гения

В рамках сегодняшнего концерта будет продемонстрирована многогранность таланта Чайковского. Зрители смогут насладиться фрагментами легендарного балета Щелкунчик (1882), который стал новаторским произведением своего времени. Также прозвучит знаменитый фортепианный цикл Времена года, состоящий из 12 характеристических пьес, представляющих собой своеобразную музыкальную энциклопедию русской жизни. Этот цикл был издан отдельным сборником в конце 1876 года.

Уникальная атмосфера

В удивительной атмосфере дворца мы приглашаем вас на встречу с вечным и неизменно прекрасным. Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки, который продолжает вдохновлять и восхищать слушателей по всему миру.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Петровский путевой дворец Москва, Ленинградский просп., 40
14:00 от 4500 ₽

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