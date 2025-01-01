Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада

Вечер классической музыки в честь Чайковского

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный Петру Ильичу Чайковскому — выдающемуся композитору и величайшему представителю музыкального романтизма. Его творчество оказало значительное влияние на развитие мировой и русской музыки, и его гений проявляется в каждом жанре классической музыки.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат фрагменты знаменитого балета «Щелкунчик», созданного в 1882 году. Этот балет, ставший классикой, был новаторским для своего времени и продолжает радовать зрителей до сих пор.

Также в программе — фортепианный цикл «Времена года», который был издан отдельным сборником в конце 1876 года. Этот цикл состоит из 12 характеристических пьес и является своеобразной музыкальной энциклопедией русской жизни.

Место проведения

Концерт пройдет в удивительной атмосфере старинной церкви, где каждый звук наполняет пространство особым волшебством. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в мир вечной и неизменно прекрасной музыки Чайковского.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления!