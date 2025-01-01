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Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада

Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада

6+
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки в честь Чайковского

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный Петру Ильичу Чайковскому — выдающемуся композитору и величайшему представителю музыкального романтизма. Его творчество оказало значительное влияние на развитие мировой и русской музыки, и его гений проявляется в каждом жанре классической музыки.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат фрагменты знаменитого балета «Щелкунчик», созданного в 1882 году. Этот балет, ставший классикой, был новаторским для своего времени и продолжает радовать зрителей до сих пор.

Также в программе — фортепианный цикл «Времена года», который был издан отдельным сборником в конце 1876 года. Этот цикл состоит из 12 характеристических пьес и является своеобразной музыкальной энциклопедией русской жизни.

Место проведения

Концерт пройдет в удивительной атмосфере старинной церкви, где каждый звук наполняет пространство особым волшебством. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в мир вечной и неизменно прекрасной музыки Чайковского.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Субботний бранч
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9 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
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