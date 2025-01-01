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Концерт при свечах. Саундтрек-шоу. Людовико Эйнауди и Макс Рихтер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Саундтрек-шоу. Людовико Эйнауди и Макс Рихтер

Концерт при свечах. Саундтрек-шоу. Людовико Эйнауди и Макс Рихтер

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: Людовико Эйнауди и Макс Рихтер

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творчеству двух выдающихся композиторов современности — Людовико Эйнауди и Макса Рихтера. Эти мастера создали свой неповторимый музыкальный язык, который завоевал сердца зрителей по всему миру.

Людовико Эйнауди: путь к успеху

Людовико Эйнауди, всемирно известный итальянец, начал свой путь в музыке с детства. Уже к моменту поступления в миланскую консерваторию им. Дж. Верди он имел в репертуаре несколько пьес для акустической гитары. Получив классическое образование, Эйнауди начал сочинять традиционные камерные произведения, которые сразу же обрели успех.

В 1982 году он продолжил обучение у выдающегося композитора Лучано Берио, который вдохновил его на открытие нового взгляда на музыку. Эйнауди стал мастером медитативного минимализма, сочетая этнические мотивы и современные музыкальные тенденции. Его творчество стало популярно в кинематографе, он работал с такими режиссёрами, как Клинт Иствуд и Даррен Аранофски, получив множество наград и номинаций, включая "Оскар".

Макс Рихтер: новатор в музыке

Макс Рихтер, изучавший композицию в университете Эдинбурга и Королевской академии музыки в Лондоне, также начал свою карьеру в составе секстета пианистов, исполняя произведения известных минималистов. Его первый сольный диск привлёк внимание критиков, и с тех пор стиль Рихтера стал широко известен и востребован, в том числе в кино.

Одной из его самых известных работ является «Времена года» — интерпретация скрипичных концертов Антонио Вивальди в духе минимализма, которая завоевала популярность среди слушателей. Музыка Рихтера звучала в фильмах таких режиссёров, как Мартин Скорсезе и Ридли Скотт.

Не упустите шанс

Этот концерт познакомит вас с творчеством двух неоклассиков, чьи произведения вызывают споры и никого не оставляют равнодушным. Не упустите возможность насладиться их уникальными композициями в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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