Концерт при свечах «Самая красивая музыка из кино»

Живое исполнение музыки из любимых фильмов

Приглашаем вас на уникальный концерт в одном из самых красивых соборов Санкт-Петербурга! В этот вечер вас ждет завораживающая атмосфера: мерцающие свечи, полумрак, и волшебные звуки струнного квартета, исполняющего знаменитую музыку из любимых кинофильмов.

Программа

В концерте прозвучат самые романтичные и трогательные композиции из таких кинолент, как:

«Титаник»

«Гарри Поттер»

«Амели»

«Ла-Ла Ленд»

«Грязные танцы»

«Король Лев»

«007: Координаты «Скайфолл» и других.

Эти мелодии, написанные выдающимися композиторами современности — Хансом Циммером, Джоном Уильямсом, Яном Тирсеном и Джастином Гурвицем, вновь перенесут вас в любимые миры кино. Вы услышите музыку, которая вызывает мурашки на коже, заставляя вспомнить о величественных моментах фильмов — палубу «Титаника», полет Гарри Поттера, первые шаги Симбы.

Исполнители

Ауэр-квартет — лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, постоянные участники международных фестивалей «Петербургская музыкальная весна», «Скрипка на Невском», «Классика. Этно. Джаз». Квартет регулярно выступает на сценах Малого зала филармонии им. М.И. Глинки, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и БКЗ «Октябрьский».

— лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, постоянные участники международных фестивалей «Петербургская музыкальная весна», «Скрипка на Невском», «Классика. Этно. Джаз». Квартет регулярно выступает на сценах Малого зала филармонии им. М.И. Глинки, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и БКЗ «Октябрьский». Григорий Воскобойник (контрабас) — лауреат первой премии Gartov Competition, выступал с Оркестром Мариинского театра, Московской и Санкт-Петербургской филармониями, а также со Стокгольмской оперой. Его записи выходили на Sony Classical, Decca и Phillips. Он гастролировал по всему миру, играя на самых престижных сценах, таких как Suntory Hall, Концертгебау и Oper Graz.

Особая атмосфера

Этот концерт — не просто музыкальное событие, это настоящее погружение в мир киноискусства, где каждый звук струнных инструментов, отражаясь от стен старинного собора, оживает и обретает новую глубину. В сопровождении контрабаса и под мерцание свечей, музыка станет настоящим проводником в мир эмоций и воспоминаний.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу музыки, кино и романтики!