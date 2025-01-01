Меню
Концерт при свечах. Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
Билеты от 3000₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт с музыкой кино

Мы приглашаем вас провести вечер в компании удивительных музыкантов. В программе — темы из кинофильмов, ставших яркими явлениями благодаря не только мастерству съемочных групп, но и выдающейся музыке.

Киномузыка как искусство

Значение киномузыки признали многие ведущие режиссеры, стремящиеся привлечь к сотрудничеству талантливых композиторов. Легендарные мелодии органично вписываются в сюжетные линии фильмов, усиливая эмоциональную нагрузку.

Запах женщины и его музыкальные мосты

Одним из ярких примеров является великолепное танго «Por una cabeza», написанное прославленным певцом и актером Карлосом Гарделем в 1935 году. Эта мелодия стала музыкальной кульминацией современного шедевра «Запах женщины» почти через 60 лет, доказывая, что киномузыка живет и развивается.

Музыка вне экранов

Музыка — важная составляющая хорошего кино. Она вышла за пределы экранов и сегодня звучит на концертных площадках в различных аранжировках. Приглашаем вас окунуться в чудесную атмосферу, вспомнить захватывающие сюжеты любимых фильмов и зарядиться позитивными эмоциями!

Декабрь
21 декабря воскресенье
16:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

