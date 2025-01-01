Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт при свечах. Рождественская Неоклассика
Киноафиша Концерт при свечах. Рождественская Неоклассика

Концерт при свечах. Рождественская Неоклассика

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт при свечах в филармонии

Приглашаем вас насладиться волшебной атмосферой рождественского вечера вместе с Orchestra of New Time. Концерт пройдет в уютном зале, украшенном мерцанием свечей, создающих особую атмосферу тепла и гармонии.

Искусство неоклассики

Это уникальное событие подарит вам незабываемые впечатления и зарядит энергией на весь следующий год. Программа концерта включает лучшие образцы неоклассической музыки, вдохновленные как традициями, так и современными тенденциями.

Музыкальные мелодии

Вас ждут изысканные мелодии, наполненные глубокими эмоциями и тонким музыкальным вкусом. Каждое произведение исполнено с особым вниманием к деталям, позволяя слушателям насладиться каждой нотой.

Профессионализм музыкантов

Все участники Orchestra of New Time — международные лауреаты престижных конкурсов и фестивалей. Их виртуозное исполнение и безупречная техника гарантируют высокое качество звучания и эмоциональную глубину каждого выступления.

Подарок для ценителей

Этот вечер станет настоящим подарком для всех любителей классической музыки и ценителей прекрасного искусства. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера.

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Рождественская Неоклассика

Помощь с билетами
В других городах
Январь
12 января понедельник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Шоу «Однажды в России»
16+
Юмор
Шоу «Однажды в России»
11 января в 16:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2400 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
27 февраля в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2500 ₽
Битва комиков
16+
Юмор
Битва комиков
5 января в 18:00 Ринго
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше