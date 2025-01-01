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Концерт при свечах. Романтический вечер в Париже
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Романтический вечер в Париже

Концерт при свечах. Романтический вечер в Париже

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыка Парижа в центре Москвы

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Париж, не покидая пределы столицы! Этот культовый город, знакомый нам по книгам, фильмам и прогулкам вдоль Сены, всегда притягателен, независимо от времени года.

Фантазия позволит вам прогуляться по старинным улочкам, насладиться чудесной музыкой и вновь оказаться на Елисейских Полях или подняться на Монмартр к величественному органу базилики Сакрекёр. Многоликий Париж раскроется перед вами во всем своём великолепии.

Концерт, который стоит посетить

В этом концерте вы сможете насладиться романтической атмосферой и разнообразной музыкой, отражающей дух французской столицы. Исполнители – лауреаты международных конкурсов:

  • Даниил Борзенко (фортепиано)
  • Юрий Кабанов (баян)

Программа концерта

В программе звучат произведения известных композиторов:

  • Я. Тьерсен
  • В. Косма
  • Д. Дассен

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Парижа через музыку! Ждём вас на этом уникальном событии.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:30 от 2800 ₽

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