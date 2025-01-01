Концерт при свечах. Романтический вечер в Париже

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Париж, не покидая пределы столицы! Этот культовый город, знакомый нам по книгам, фильмам и прогулкам вдоль Сены, всегда притягателен, независимо от времени года.
Фантазия позволит вам прогуляться по старинным улочкам, насладиться чудесной музыкой и вновь оказаться на Елисейских Полях или подняться на Монмартр к величественному органу базилики Сакрекёр. Многоликий Париж раскроется перед вами во всем своём великолепии.
В этом концерте вы сможете насладиться романтической атмосферой и разнообразной музыкой, отражающей дух французской столицы. Исполнители – лауреаты международных конкурсов:
В программе звучат произведения известных композиторов:
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Парижа через музыку! Ждём вас на этом уникальном событии.