Концерт при свечах. Романтический вечер в Париже

Музыка Парижа в центре Москвы

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Париж, не покидая пределы столицы! Этот культовый город, знакомый нам по книгам, фильмам и прогулкам вдоль Сены, всегда притягателен, независимо от времени года.

Фантазия позволит вам прогуляться по старинным улочкам, насладиться чудесной музыкой и вновь оказаться на Елисейских Полях или подняться на Монмартр к величественному органу базилики Сакрекёр. Многоликий Париж раскроется перед вами во всем своём великолепии.

Концерт, который стоит посетить

В этом концерте вы сможете насладиться романтической атмосферой и разнообразной музыкой, отражающей дух французской столицы. Исполнители – лауреаты международных конкурсов:

Даниил Борзенко (фортепиано)

(фортепиано) Юрий Кабанов (баян)

Программа концерта

В программе звучат произведения известных композиторов:

Я. Тьерсен

В. Косма

Д. Дассен

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Парижа через музыку! Ждём вас на этом уникальном событии.