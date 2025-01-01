Меню
Концерт при свечах. Рок-баллады
Билеты от 3000₽
Концерт при свечах. Рок-баллады

Концерт при свечах. Рок-баллады

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Невероятный вечер рок-классики под звуки легенд

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под завораживающие мелодии культовых рок-групп — от Queen до Scorpions. Эти ансамбли не только стали символами целой эпохи, но и оставили неоценимый след в современном музыкальном искусстве.

Влияние великих на современную музыку

Каждая из этих титанов рок-музыки внёсла свою уникальную лепту в её развитие. Без Scorpions трудно представить лирическую рок-балладу, ставшую популярной как в нашем, так и в зарубежном пространстве. Фронтмен группы Queen, неподражаемый Фредди Меркьюри, стал знаковой фигурой, повлиявшей на развитие поп-культуры в целом.

Можно смело утверждать, что творчество The Beatles оказало решающее влияние на судьбы многих известных музыкантов. Их новаторские идеи и оригинальное звучание сделали их композиции вечными, а мелодии по-прежнему волнуют сердца миллионов.

Музыкальное путешествие с Василием Грачёвым

Знакомая музыка в авторской интерпретации известного московского пианиста Василия Грачёва подарит вам неповторимую атмосферу. Он создаст исключительную предновогоднюю обстановку, наполнив зал яркими эмоциями и зарядом энергии.

Не упустите возможность окунуться в мир рок-классики и насладиться вечером, который станет настоящим праздником для всех любителей музыки!

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Рок-баллады

Декабрь
21 декабря воскресенье
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

