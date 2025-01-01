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Концерт при свечах. Рок-баллады
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Рок-баллады

Концерт при свечах. Рок-баллады

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер рок-музыки в старинном соборе

Мы приглашаем вас провести незабываемый вечер под звуки культовых композиций рок-групп от «Queen» до «Scorpions». Музыкальный вклад этих коллективов в современную культуру невозможно переоценить, и о каждом из них можно говорить бесконечно.

Звезды рок-музыки

Каждая из этих талантливых групп внесла свою лепту в развитие рок-музыки, завоевав сердца миллионов меломанов как в Старом, так и в Новом Свете. Без «Scorpions» невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который пользуется популярностью во всем мире, в том числе и в нашей стране.

Легенды на сцене

Фронтмен группы «Queen», неподражаемый Фредди Меркьюри, стал символом, определившим развитие поп-культуры. Можно предположить, что судьбы и карьеры многих известных музыкантов сложились бы иначе, если бы не феномен «The Beatles». Огромное число современных исполнителей считает, что именно «великолепная четвёрка» оказала решающее влияние на их творчество.

Музыкальное путешествие

Новаторство и оригинальное звучание этих групп сделали их композиции не только узнаваемыми, но и незабываемыми. Знакомая музыка, исполненная на органе и фортепиано в акустике старинного собора, создаст исключительную атмосферу, подарит вам яркие эмоции и заряд энергии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽
19 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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