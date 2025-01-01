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Концерт при свечах. Рок-баллады
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Рок-баллады

Концерт при свечах. Рок-баллады

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир рок-культуры

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под звуки культовых композиций рок-групп от Queen до Scorpions. Эти легендарные коллективы оставили яркий след в истории музыки, и их влияние на современную музыкальную культуру невозможно переоценить.

Легенды рок-музыки

Каждая из представленных групп внесла свою уникальную лепту в развитие рок-жанра. Например, Scorpions стали символом лирической рок-баллады, которая завоевала сердца миллионов слушателей по всему миру, включая нашу страну. А Queen и их фронтмен Фредди Меркьюри определили не только рок, но и поп-культуру в целом.

Не стоит забывать и о The Beatles, чье новаторство и оригинальное звучание вдохновили множество современных исполнителей. Их музыка по-прежнему звучит актуально и заставляет сердца биться чаще.

Неповторимая атмосфера

Вы сможете насладиться знакомыми мелодиями, исполненными на органе и фортепиано в акустике старинного собора. Это создаст исключительную атмосферу, наполненную яркими эмоциями и энергией.

Исполнители

  • Ксения Свириденко - орган
  • Василий Грачев - фортепиано

В программе

  • Metallica
  • Queen
  • Scorpions
  • The Beatles

Не упустите возможность окунуться в мир рок-музыки и насладиться выдающимися произведениями, которые оставили след в сердцах миллионов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽
19 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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