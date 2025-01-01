Концерт при свечах. Рок-баллады

Музыкальное путешествие в мир рок-культуры

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под звуки культовых композиций рок-групп от Queen до Scorpions. Эти легендарные коллективы оставили яркий след в истории музыки, и их влияние на современную музыкальную культуру невозможно переоценить.

Легенды рок-музыки

Каждая из представленных групп внесла свою уникальную лепту в развитие рок-жанра. Например, Scorpions стали символом лирической рок-баллады, которая завоевала сердца миллионов слушателей по всему миру, включая нашу страну. А Queen и их фронтмен Фредди Меркьюри определили не только рок, но и поп-культуру в целом.

Не стоит забывать и о The Beatles, чье новаторство и оригинальное звучание вдохновили множество современных исполнителей. Их музыка по-прежнему звучит актуально и заставляет сердца биться чаще.

Неповторимая атмосфера

Вы сможете насладиться знакомыми мелодиями, исполненными на органе и фортепиано в акустике старинного собора. Это создаст исключительную атмосферу, наполненную яркими эмоциями и энергией.

Исполнители

Ксения Свириденко - орган

- орган Василий Грачев - фортепиано

В программе

Metallica

Queen

Scorpions

The Beatles

Не упустите возможность окунуться в мир рок-музыки и насладиться выдающимися произведениями, которые оставили след в сердцах миллионов.