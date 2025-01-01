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Концерт при свечах. Рок-баллады в Кафедральном
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Рок-баллады в Кафедральном

Концерт при свечах. Рок-баллады в Кафедральном

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер рок-музыки в старинном соборе

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под звуки культовых композиций рок-групп от Queen до Scorpions. Каждая из этих групп оставила неоспоримый след в современной музыкальной культуре, покорив сердца миллионов меломанов по всему миру.

Легенды рок-музыки

Без Scorpions невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который стал популярным не только в Европе, но и в России. Их мелодии, полные эмоций, продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей.

Фредди Меркьюри, фронтмен группы Queen, стал одной из самых ярких фигур поп-культуры. Его талант и харизма определили музыкальные тренды своего времени и продолжают влиять на новые поколения артистов.

Влияние The Beatles

Не забудем и о The Beatles, чье новаторство и оригинальное звучание стали основой для многих современных исполнителей. Их влияние на музыкальную индустрию трудно переоценить: многие музыканты признают, что именно «великолепная четвёрка» вдохновила их на творчество.

Исключительная атмосфера

В этот вечер вам предстоит насладиться знакомой музыкой, исполненной на органе и фортепиано в акустике старинного собора. Это создаст удивительную атмосферу, которая наполнит ваш вечер яркими эмоциями и зарядом энергии!

Не упустите возможность окунуться в мир рок-классики и открыть для себя новые грани любимых мелодий!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:30 от 1000 ₽

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