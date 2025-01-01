Меню
Концерт при свечах. Рок-баллады в Англиканском
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Рок-баллады в Англиканском

Концерт при свечах. Рок-баллады в Англиканском

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Концерт при свечах в Англиканском соборе святого Андрея

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под звуки рок-композиций, которые стали классикой современности. В программе концерта вы услышите культовые хиты от таких легендарных групп, как Queen, Scorpions и The Beatles.

Легенды рок-музыки

Каждая из выступающих групп внесла неоценимый вклад в развитие рок-музыки и популярную культуру. Scorpions подарили миру лирические рок-баллады, ставшие знаковыми для многих поколений. Без их уникального звучания едва ли можно представить современный рок.

Фредди Меркьюри, фронтмен Queen, считается одной из самых влиятельных фигур в истории музыки. Его харизма и вокальные данные не только сделали Queen культовой группой, но и изменили представления о поп-культуре в целом.

Несомненно, величайшее влияние на многие поколения оказали и The Beatles. Их новаторский подход и уникальное звучание до сих пор вдохновляют современных исполнителей и оставляют незабвенный след в сердцах поклонников.

Музыкальная атмосфера

Знакомые мелодии в исполнении пианино создут исключительную атмосферу, а старинный собор добавит мероприятию особую магию. Концерт прошёл в обрамлении свечей, что сделает каждую ноту ещё более волшебной.

Не упустите возможность насладиться классикой рок-музыки в таком уникальном формате, который подарит вам яркие эмоции и заряд энергии!

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Рок-баллады в Англиканском

Помощь с билетами
Ноябрь
24 ноября понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

