Концерт при свечах. Проект «Неоклассика»: Эйнауди, Рихтер, Арнальдс
Концерт при свечах. Проект «Неоклассика»: Эйнауди, Рихтер, Арнальдс

Возраст 12+
О концерте

Музыкальный вечер минимализма в англиканском соборе

Известные композиторы, чьи произведения вы услышите сегодня, выросли и сформировались в различных культурных средах. Тем не менее, их объединяет одно: каждый из них по праву считается одним из самых известных композиторов своей страны. Это утверждение подтвердят многочисленные статьи, посвящённые их творчеству.

Как и многие одарённые музыканты, наши герои заинтересовались музыкой еще в детстве. Все они испытали сильное влияние традиционных академических жанров и одновременно изучали современные течения, такие как электронная музыка. В результате они выработали собственный стиль, основа которого — минимализм.

Творческие достижения

Каждый из этих композиторов смог добиться заслуженного признания как среди коллег, так и у широкой аудитории. Их мелодичная, запоминающаяся музыка звучит в знаменитых концертных залах, театральных постановках и на спортивных событиях международного масштаба. Это свидетельствует о невероятной универсальности и привлекательности их творчества.

Что ждать от вечера

Сегодняшний вечер обещает стать настоящим праздником для любителей музыки. Помните, что минимализм может быть не только простой, но и глубокой, тонкой музыкой, способной затронуть самые сокровенные чувства. Убедитесь, что не пропустите этот уникальный опыт, который ждет вас на сцене!

Декабрь
12 декабря пятница
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
