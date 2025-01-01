«Концерт при свечах». Проект «Неоклассика». «Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон»

Музыкальный вечер с «NÉOrchestra»

Сегодня в нашем театре вы сможете насладиться произведениями известных композиторов, которые, несмотря на различные культурные корни, объединены минимализмом в своем творчестве. Каждый из них стал одним из самых известных представителей своей страны, и это неоспоримо. Их музыка звучит в лучших концертных залах, театрах и на спортивных событиях мира.

Творческий путь композиторов

Как и многие талантливые музыканты, наши герои погрузились в мир музыки ещё в детстве. Их раннее увлечение традиционными академическими жанрами и современными течениями привело к созданию уникального стиля, который завоевал признание как среди коллег и критиков, так и у широкой публики.

Исполнители вечера

Лауреаты международных конкурсов Камерный оркестр «NÉOrchestra» под художественным руководством Ивана Нужина и органистка Анастасия Быкова представят вам увлекательные музыкальные маршруты. Позвольте себе погрузиться в атмосферу музыкального эстетства и эмоций!